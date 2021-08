Irmã de líder da Coreia do Norte ameaça Seul por exercícios militares

Kim Yo Jong, a influente irmã do líder norte-coreano, Kim Jong Un, criticou nesta terça-feira (10) a atitude “pérfida” de Seul por causa dos exercícios militares conjuntos entre Coreia do Sul e Estados Unidos, alertando que os dois países estão se expondo a fortes ameaças de segurança.

Kim Yo Jong, uma das assessoras mais próximas do irmão, denunciou os “perigosos” exercícios militares conduzidos conjuntamente por Seul e Washington neste mês, que Pyongyang considera um ensaio para uma invasão do Norte.

“Aproveito esta oportunidade para manifestar meu profundo pesar sobre o trato pérfido das autoridades sul-coreanas”, declarou em declaração publicada pela agência de imprensa oficial norte-coreana KCNA.

Os exércitos sul-coreano e americano iniciaram nesta terça-feira treinamentos preliminares prévios a seus exercícios anuais de verão, que devem acontecer na semana que vem.

Com essas manobras militares, Seul e Washington “certamente enfrentarão maiores ameaças à segurança”, alertou a irmão do líder norte-coreano, antes de acrescentar que o Norte fortalecerá suas capacidades de defesa e de bombardeios preventivos.

As declarações de Kim Yo Jong surgem apesar do inesperado apaziguamento na península coreana após uma série de cartas pessoais trocadas entre seu irmão e o presidente sul-coreano, Moon Jae-in.

As duas partes restabeleceram a comunicação interrompida há mais de um ano no mês passado, na tentativa das autoridades de trabalharem para melhorar suas relações.

Seul e Washington são aliados por tratado. Os Estados Unidos têm 28.500 soldados na Coreia do Sul para defender o país de seu vizinho do norte, que possui armas nucleares.

Para facilitar as negociações sobre o dossiê nuclear com a Coreia do Norte, sul-coreanos e americanos já reduziram o escopo de seus exercícios militares conjuntos anuais.

O presidente sul-coreano foi o facilitador da primeira cúpula entre a Coreia do Norte e um presidente em exercício dos Estados Unidos, em Cingapura em 2018.

Mas o Norte novamente rompeu o contato com Seul após o fracasso da segunda cúpula entre Kim e o então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em Hanói, deixando as negociações nucleares paralisadas.

