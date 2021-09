Irmã de Kim Jong Un entra para o mais alto órgão de governo da Coreia do Norte

A influente irmã do líder norte-coreano Kim Jong Un, Kim Yo Jong, foi nomeada membro do mais alto órgão de governo do país, informou nesta quinta-feira (29) a agência oficial KCNA.

A Assembleia Popular Suprema, a câmara de partido único do país, aprovou nove mudanças na composição da Comissão de Assuntos de Estado, incluindo a nomeação de Kim Yo Jong, importante assessora de seu irmão.

Entre os integrantes removidos estão um dos vice-presidentes do órgão, Pak Pong Ju, e a diplomata Choe Son Hui, uma das poucas mulheres do alto escalão da Coreia do Norte, que teve papel importante nas negociações com os Estados Unidos.

Kim Yo Jong apareceu em várias ocasiões perto de seu irmão – com quem foi enviada para estudar na Suíça -, como em cúpulas com o então presidente americano Donald Trump e com o presidente sul-coreano Moon Jae-in.

Há muito se especula sobre seu exato papel político e a possibilidade de um dia ela suceder seu irmão e se tornar a primeira mulher a liderar o país.

Em algumas ocasiões, ela lançou duras acusações contra Washington e Seul, mas devido a seu antigo cargo, pouco relevante na administração norte-coreana, havia certa ambiguidade quanto a se ela falava em seu nome ou de seu irmão.

Sua posição hierárquica tem oscilado ao longo do tempo, mas a função na Comissão de Assuntos de Estado é a maior responsabilidade assumida por ela até o momento.

