Irmã de Key Alves diz que jogadora ‘perdeu a humildade’ após BBB

Da Redação 19/10/2023 - 1:36

As coisas não estão fáceis para Key Alves. Após sua irmã gêmea, Keyt Alves, expor que a maioria de seus seguidores do Instagram foi comprada, um novo áudio da jogadora detonando a ex-BBB veio à tona nesta quarta-feira, 18.

Obtido com exclusividade pelo portal “LeoDias”, de onde são as informações, o áudio mostra Keyt relatando uma séria mudança no comportamento da irmã, que teria se afastado da família e “perdido a humildade”.

“Eu não sei realmente o que aconteceu com ela depois que saiu do Big Brother, é complicado. Key chegou em um nível que ninguém consegue falar com ela, nem a própria família, todo mundo mesmo da família, não somente eu”, detalha o portal, na suposta fala de Keyt.

“A gente vai falar e ela já vem dando [patadas]. A gente está desanimado de falar as coisas pra ela porque a gente já sabe qual vai ser a reação dela. Dá dó, porque ela tinha tudo, inclusive para ser campeã do Big Brother, mas o que ela fez lá dentro ela faz aqui fora, então fica f*da”, continua a líbero do Vôlei Vinhedo.

Na sequência, Keyt reconhece que a irmã teve razão em desentendimentos com pessoas próximas, mas também aponta sua parcela de culpa: “Não tem como falar que só uma parte é errada, as duas são.”

E finaliza: “Eu não sei mais o que fazer. A gente até falou esses dias que, sim, é falta de humildade, ela perdeu totalmente a humildade que ela tinha, isso eu falo na cara dela. Inclusive, ontem a gente estava em uma resenha e a gente falou brincando pra ela, mas para um bom entendimento já basta. Acho que é a única forma, ir soltando umas pimentinhas assim pra ver se ela escuta.”

Até o momento, as jogadoras não se manifestaram acerca dos áudios vazados. Keyt, no entanto, compartilhou uma declaração à irmã após a festa de lançamento de sua linha de perfumes.

“Jamais vão destruir o que nós temos há 23 anos juntas, eu te amo pra sempre e sempre te amarei. Nada vai destruir isso. Somos únicas”, escreveu, em publicação com comentários bloqueados. Veja:

