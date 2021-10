Irmã de João Guilherme manda indireta para Jade Picon: ‘Sou mais meu irmão’

Monyque Isabella Costa, irmã de João Guilherme, usou as redes sociais para se posicionar sobre as polêmicas envolvendo a suposta traição de Jade Picon, ex do ator. Tudo começou após Gui Araujo revelar, durante “A Fazenda 13″, que teria vivido um romance proibido com a influencer enquanto ela ainda namorava o filho de Leonardo.

“Essa menina nem conversa. Sou mais meu irmão. Estou bêbada, mas é verdade”, declarou Monyque, sem citar nomes. Mais cedo, João Guilherme pediu que os seguidores não jogassem comentários ofensivos à ex, e disse que não iria incitar o ódio à Jade.

