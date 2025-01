Irmã de Gracyanne Barbosa surpreende fãs do ‘BBB25’ com antes e depois

A médica veterinária Giovanna Jacobina, 26 anos, que disputa o “BBB25 (TV Globo) em parceria com a irmã Gracyanne Barbosa, 41, chamou a atenção dos fãs do reality, nesta segunda-feira, 20, ao viralizar na web o seu antes e depois de uma transformação facial que mudou completamente a sua aparência.

Em 2022, a sister se submeteu a dois procedimentos que corrigiram traços do rosto, uma cirurgia ortognática, procedimento que reposiciona os ossos da mandíbula, e uma rinoplastia, para alterar o formato do nariz. Os registros com o antes e depois foram publicados pela cirurgiã de face Katyuscia Pary, em seu perfil no Instagram.

“O sorriso gengival é como se chama a exposição exagerada de parte da gengiva superior, que fica mais evidente quando a pessoa sorri. Apesar de não causar danos à saúde bucal, o problema pode ser motivo de desconforto estético por comprometer a harmonia e simetria faciais”, legendou a odontóloga.

No “X”, antigo Twitter, internautas comentaram a mudança da sister.

“Apenas chocado com o antes e depois da Giovanna, irmã da Gracyanne. #BBB25”, publicou um perfil, com as fotos da veterinária. “O antes e o depois da Giovanna, irmã da Gracyanne Barbosa, é coisa de maluco. Parece que foi substituída por outra pessoa”, escreveu outro usuário da plataforma. “Meu Deus, Como os dentes podem mudar drasticamente a aparência de uma pessoa… Giovanna antes e depois da cirugia ortognática. Mas, vale lembrar que é feita mais pela saúde do que de estética”, surpreendeu-se mais um, que fez questão de destacar a importância do procedimento.

E o internauta tem razão em ressaltar a saúde. Foi o que pontuou a biomédica Mariana Éclissée, da clínica Eclissée, em Balneário Camboriú/SC, em conversa para o site IstoÉ Gente.

A especialista esclareceu que intervenções como as realizadas na sister vão além da aparência.

“Os resultados são evidentes, mas o mais importante é o impacto na saúde e no bem-estar. Isso não é só vaidade, é autocuidado funcional. O rosto dela hoje reflete uma combinação de planejamento médico e um olhar estético apurado”, afirma Éclissée.

Mesmo diante da necessidade de fazer a transformação fácil, a especialista lançou um alerta.

“Existe uma linha tênue entre harmonização e exagero. Giovanna soube respeitar seus traços, mas nem todos entendem que naturalidade é a chave”, destacou.

Em vídeo que circula pela web, a sister conta o motivo de ter se submetido a uma cirurgia ortognática, sem citar outras intervenções que auxiliaram na modificação estética.

“Eu tinha apneia do sono e dor de cabeça todos os dias”, completou a jovem, acrescentando que a recuperação, embora tenha ficado dois meses sem poder mastigar, foi tranquila.

