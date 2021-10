Irmã de Gabigol lembra bullying e briga com o corpo: ‘Chamavam de vassoura’

Dhiovanna Barbosa, irmã do jogador Gabriel Barbosa, o ‘Gabigol‘, conversou com a Splash Uol e contou que nem sempre teve uma boa “relação” com o espelho. A jovem, de 19 anos, que atualmente trabalha como influenciadora digital e faz campanhas de biquíni, revelou ter sofrido bullying na escola por ser “magra demais”.

Ela revela ter acompanhamento psiquiátrico e debate com suas seguidoras sobre ansiedade, depressão, bulimia e anorexia.

“Quando me atacam e falam do meu corpo, me chamam de ‘muito magra’, eu penso: ‘sou tão forte, aguento esse xingamento’. Acabo vivendo 24 horas com pessoas opinando sobre a minha vida e sobre as pessoas que vivem comigo. Mas, se eu consigo, outras pessoas podem não conseguir. Por isso gosto de ajudar e falo sobre esses assuntos”.

