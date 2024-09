Irmã de Deolane ironiza investigação policial ao falar sobre situação amorosa: ‘Quem vai querer namorar bandidas?’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 26/09/2024 - 20:12 Para compartilhar:

A advogada Daniele Bezerra, irmã de Deolane, ironizou as notícias sobre as prisões da influenciadora e sua mãe, Solange Bezerra, na “Operação Integration” ao comentar a situação amorosa da família. Ela foi questionada por um seguidor nas redes sociais se as três irmãs estão solteiras e disse que, diante da atual circunstância, seria difícil encontrar alguém.

Nesta quinta-feira, 26, Daniele abriu a caixinha de perguntas do Instagram e disse que, se depender das notícias divulgadas sobre a família, dificilmente encontrará alguém para se relacionar.

“Está todo mundo solteira e agora diante dos últimos acontecimentos, o que a mídia faz com a gente, quem é que vai querer namorar a gente, três bandidas perigosas? Se forem acreditar no que falam por aí, a gente vai continuar solteira por muitos e muitos anos. Mas não tem problema. Também não estamos procurando”, esquivou-se.

Deolane e Solange Bezerra foram soltas por ordem do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), na última segunda-feira, 23, e deixaram a Colônia Penal Feminina de Buíque, no Agreste do estado. Elas passaram quase 20 dias presas no âmbito da “Operação Integration”, da Polícia Civil de Pernambuco, que investiga suposto esquema de lavagem de dinheiro e jogos ilegais.