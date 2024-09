Irmã de Deolane chora após mãe ser acusada de ter ligação com tráfico de drogas: ‘É uma pobre coitada’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/09/2024 - 8:08 Para compartilhar:

Solange Bezerra, mãe de Deolane Bezerra, foi presa junto a filha em operação policial contra lavagem de dinheiro e prática de jogos ilegais. A mãe da influenciadora está sendo investigada por transações financeiras com empresas acusadas de lavar dinheiro. Além disso, foi noticiado recentemente que ela também é suspeita de ter relação com o tráfico de drogas. Após a nova informação vir a público, Daniele Bezerra, uma das filhas de Solange e irmã de Deolane, apareceu aos prantos nas redes sociais, na madrugada desta quinta-feira, 12.

“Isso é um absurdo muito grande. Quem está aqui falando não é mais a Dra. Daniele, é a Daniele mãe, filha e irmã, quem está aqui falando para vocês é uma pessoa desesperada que sabe que já errou de gritar demais e falar muito, porque só quem tem uma mãe presa sabe. Minha mãe está presa e é inocente. Agora ainda sai matéria falando uma coisa dessas de tráfico de drogas”, lamentou ela.

“Parem, por favor, parem, a gente não aguenta mais. Se um dia vocês tiverem uma mãe presa, vocês vão gritar, vão falar coisas que não queriam pelo desespero de ter uma mãe presa, ainda mais com uma notícia dessas”, seguiu Daniele.

“Minha mãe é uma pobre coitada que com 20 anos tinha três filhas, saiu do interior de Pernambuco e trabalhou de faxineira, arrumadeira, vendedora, tudo que era possível para criar nós três, não para acontecer o que está acontecendo. Me perdoem se me excedi, é minha mãe que está presa”, completou, sem conseguir segurar as lágrimas.

Segundo informações do Portal Leo Dias, o processo da operação ‘Integration’, que prendeu Deolane e Solange, diz que a mãe da influenciadora informava uma renda mensal de R$ 10 mil, mas movimentou mais de R$ 478 mil em apenas um mês.

O documento aponta que Solange é suspeita de estar “envolvida em mídia negativa juntamente com suas sócias citando supostas atividades relacionadas a tráfico de drogas e sonegação fiscal”. Porém, não detalha qual seria a suposta relação da mãe de Deolane com o tráfico de drogas.

Assista aos vídeos abaixo: