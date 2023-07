Irmã de Cintia Dicker detona Pedro Scooby após boatos de traição: ‘Acorda’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/07/2023 - 3:35 Compartilhe

Leticia Paz, a irmã de Cíntia Dicker, não deixou barato para Pedro Scooby após rumores de que ele teria traído a modelo. Nesta quinta-feira, 13, a cunhada do surfista usou as redes sociais para chamar sua atenção.

Tudo começou quando Scooby foi flagrado deixando a festa de Vini Jr. na manhã de quarta-feira, 12, ao lado de uma morena;

na manhã de quarta-feira, 12, ao lado de uma morena; O surfista comentou a polêmica, por dois dias seguidos, em seu Instagram. Ele negou que tenha traído a esposa;

De acordo com Scooby, a moça, Larissa Dalpasquale , seria uma amiga a quem ele deu uma carona;

, seria uma amiga a quem ele deu uma carona; “Essa amiga nossa pegou uma carona com a gente […] Não é foto minha beijando ninguém ou de mão dada com ninguém. É andando do lado da pessoa na rua”, declarou o ex-BBB;

“A internet tem o poder de transformar uma coisa que não existiu em novela mexicana de vários capítulos”, continuou ele, no dia seguinte;

Apesar das justificativas, a situação não agradou sua cunhada, Leticia Paz, que detonou-o nos comentários do post de um Instagram de fofocas.

“Realmente não é e nem parece novela mexicana… É apenas a realidade, meu querido. A C O R D A”, escreveu a irmã de Cintia Dicker.

Frente à repercussão de seu comentário, ela completou o raciocínio, posteriormente. “Não estou afirmando nada de traição, não. Mas não passo a mão na cabeça de macho por deixar as crianças em casa e minha sobrinha”, criticou ela, que é tia de Aurora, de seis meses. A bebê é a primeira filha do casal e quarta herdeira de Scooby, que tem outros três filhos com Luana Piovani.

“Querendo ou não, todos temos responsabilidades na vida!”, completou Leticia, que arrecadou centenas de curtidas em seus comentários.

