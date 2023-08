Irmã de Celine Dion fala sobre síndrome da cantora: ‘Não encontramos remédio que funcione’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/08/2023 - 14:25 Compartilhe

Em dezembro do ano passado, a cantora Celine Dion, 55, anunciou que está batalhando contra uma doença rara: a Síndrome da Pessoa Rígida (SPR). A canadense, que foi diagnosticada em 2022, cancelou seus shows até abril de 2024 devido à condição.

Em entrevista ao Le Journal de Montreal, Claudette Dion deu mais detalhes sobre a luta da cantora contra a doença. Segundo ela, Celine está morando com a família e procurando soluções.

“Quando ligo para ela e ela está ocupada, falo com minha irmã Linda, que mora com ela e me diz que está trabalhando muito”, disse Claudette na entrevista. “Ela está ouvindo os melhores pesquisadores no campo desta doença rara, tanto quanto possível.”

Para a irmã, cancelar a turnê foi um acerto, já que Celine precisa descansar. “Ela sempre vai além, ela sempre tenta ser a melhor e a melhor em seu jogo”, contou. “A certa altura, seu coração e seu corpo estão tentando lhe dizer algo. É importante ouvi-lo.”

A síndrome da pessoa rígida é uma condição neurológica rara, que afeta uma ou duas pessoas em cada milhão e é caracterizada por rigidez muscular e espasmos. Apesar de não ter cura, há possibilidades de tratamento – e essa procura, frustrada até aqui, vem motivando a artista.

“É inato para ela, ela é disciplinada em todas as áreas de sua vida”, disse Claudette. “Não conseguimos encontrar nenhum remédio que funcione, mas ter esperança é importante.”

