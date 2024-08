Irmã de Bruna Biancardi é criticada por visitar mansão de Neymar Jr. e se defende

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 19/08/2024 - 11:42 Para compartilhar:

Bianca Biancardi, irmã de Bruna Biancardi, rebateu um seguidor que a criticou por estar na casa de Neymar Jr. para visitar a sobrinha Mavie. Isso porque a moça não poupou críticas ao jogador em 2023, após ter vazado a informação de que ele tinha traído Bruna na época em que ainda estava grávida.

Após postar algumas fotos em seu Instagram junto da sobrinha, o internauta ironizou a relação de Bianca com o atleta. “Admirava sua verdade, mas te ver na casa do cara que você disse ‘grandes verdades’, me impacta”, pontuou.

Bianca, então, rebateu: “Deveria ser admirável ver que uma família, mesmo com problemas, assim como qualquer outra, conseguiu se resolver e vive em harmonia, pelo bem de todos. O perdão deveria ser admirável, não o contrário”, finalizou.

Em 2023, após algumas influenciadoras compartilharem supostas mensagens enviadas por Neymar Jr. pelas redes sociais, o jogador pediu desculpas por ter traído Bruna.

“Bru. Faço isso por vocês dois ou duas e por sua família. Justificar o injustificável. Não precisava. Mas eu preciso de você na NOSSA vida. Vi o quanto você foi exposta, o quanto você sofreu com tudo isso e o quanto quer estar ao meu lado. E eu ao seu lado. Errei. Errei com vocês. Arrisco dizer que erro todos os dias, dentro e fora dos campos. Só que os meus erros na vida pessoal resolvo em casa, na minha intimidade junto à minha família e meus amigos,” publicou na ocasião.

Já Bianca, assim que teve acesso às declarações de traição por parte das influenciadoras, disparou contra Neymar Jr.:

“Eu poderia enviar isso por WhatsApp, mas como ele gosta de zoar na internet, bora lá. Para deixar claro, enquanto essa exposição e deboche continuarem acontecendo, eu continuarei falando. Sugiro que pare de tratar situações graves com risadinhas. Sei que é difícil enxergar a seriedade da situação, quando não se tem responsabilidades, compromisso e cuidado com o próximo. Além de ser cercado por gente que o trata como um Deus, aplaudindo as suas cagadas.

Os comentários na foto em que assume a traição demonstram isso. Muitos, ainda por cima, citam Deus e versículos bíblicos, rs. Os famosos ‘cristãos’, que falam mas não aplicam a palavra de Deus no dia dia e em suas relações. Valores, compromisso e caráter não existem. Está debochando da situação, ao invés de sentir vergonha e constrangimento. Está dando risada nas redes sociais, expondo a minha irmã mais uma vez. Acha que os outros ‘querem o derrubar’, enquanto ele se derruba sozinho. Um homem que se recusa a ser Homem, se recusa a amadurecer e a assumir culpa pelo o que faz.

O que adianta pedir perdão para a família no chá de bebê, e continuar agindo como criança? Para quem acha que a minha irmã está nessa relação por interesse, dinheiro e fama, entendam de uma vez por todas: ela não está e ela não precisa. Nunca existiu nenhum tipo de contrato ou acordo. Isso é extremamente ofensivo para quem foi muito bem criada, tem orientação, apoio, amor, valores e exemplo dentro de casa”, detonou.

