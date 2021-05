Irmã de Bolsonaro é internada com suspeita de Covid-19

Vânia Rubian Bonturi Bolsonaro, irmã mais nova do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), está internada no Hospital São João, em Registro, no interior de São Paulo, com suspeita de Covid-19. O estado de saúde dela não foi divulgado. As informações são do G1.

Vânia Bolsonaro é a filha mais nova de Olinda Bolturi Bolsonaro. Ela mora em Cajati, cidade que fica a 41 quilômetros de Registro, na região do Vale do Ribeira. A irmã de Bolsonaro é dona de uma rede de lojas de varejo de móveis e eletroeletrônicos na região.

