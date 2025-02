Irmã de Ana Furtado lança série documental sobre tratamento contra câncer

Ana Furtado, 51 anos, esposa do ex-diretor do “BBB” (TV Globo), Boninho, 63, contou a seus seguidores no Instagram que sua irmã lançou uma série documental sobre seu tratamento de câncer. Em um post emocionante, na última quarta-feira, 5, ela contou que Tina Furtado enfrenta um câncer de intestino.

A apresentadora, que também enfrentou a doença, um tumor maligno de mama em 2018 e se curou, relatou que a doença da irmã está em estágio avançado e metastático, ou seja, se espalhou para outras partes do corpo.

“Hoje eu quero compartilhar com vocês uma história que me emociona todos os dias. Uma história de coragem, resiliência e, acima de tudo, fé inabalável”, escreveu Ana Furtado na legenda ao publicar um clique das duas irmãs, juntamente com a divulgação da série documental.

Tina lançou recentemente a primeira temporada da produção “Eu Escolho Vencer!”, através da qual detalha todas as etapas de seu tratamento contra a doença, que acontece até hoje.

No total são 11 episódios disponíveis em sua página oficial.

“Agora queremos que essa história alcance ainda mais pessoas. Tina, te amo. Você é uma inspiração para mim, para nossa família e para o mundo”, acrescentou Ana Furtado.

Quem é Tina Furtado

Tina Furtado é psicóloga e professora de psicologia desde 1994, formada pela Universidade Santa Úrsula, no Rio. Atualmente a irmã da apresentadora faz pós-graduação em Neurociência e Comportamento Humano na UNINASSAU.

A psicóloga enfrenta, desde março de 2021, um câncer de intestino em estágio avançado e metastático. Ela revelou que já se submeteu a mais de 55 sessões de quimioterapia, radioterapias intensas e três cirurgias complexas, e que durante todo o processo, teve partes do seu corpo removidas, incluindo mais de 30 tumores cancerígenos.

A luta contra a doença e a experiência com o tratamento a motivaram a compartilhar sua história através da série.