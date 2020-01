Irlanda realizará eleições antecipadas em 8 de fevereiro

LONDRES, 14 JAN (ANSA) – O primeiro-ministro da Irlanda, Leo Varadkar, convocou nesta terça-feira (14) eleições legislativas antecipadas para o próximo dia 8 de fevereiro, informou a TV pública irlandesa RTE. Em entrevista coletiva, Varadkar afirmou que “existe uma janela de oportunidade para a realização de eleições gerais e um novo governo para a próxima reunião do Conselho Europeu em março, com um forte mandato para se concentrar nessas negociações neste verão e outono”.

Desde 2016, por falta de maioria parlamentar, a Irlanda é governada pelo Fine Gael, partido do premier, com apoio da legenda rival Fianna Fail. Inicialmente, o pleito estava programado para 2021, mas várias polêmicas prejudicaram a aliança. Além disso, as incertezas sobre a saída do Reino Unido da União Europeia também contribuíram para a alteração da data. A votação será realizada oito dias após o Brexit, que está previsto para o dia 31 de janeiro. (ANSA)