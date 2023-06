Irlanda pagará R$ 440 mil para quem se mudar para ilhas remotas

Eddai Edda - https://istoe.com.br/author/edda/ 26/06/2023 - 12:59 Compartilhe

O governo irlandês anuncio que pagará até € 84.000 (cerca de R$ 440 mil) às pessoas que se mudarem para uma das 30 ilhas remotas do país. Através do programa Nossas Ilhas Vivas, candidatos podem aderir ao projeto a partir do dia 1º de julho, que é quando começam as inscrições.

Existem cerca de 30 ilhas na costa da Irlanda que são cortadas diariamente pela maré, não estão conectadas ao continente por uma ponte ou ponte, têm populações permanentes durante todo o ano e não são de propriedade privada.

O programa prevê diversas ações, como subsídio adicional sob o Subsídio para Reforma de Propriedades Vagas para incentivar a utilização de propriedades para o fornecimento de acomodações residenciais de longo prazo. Para imóveis abandonados nas ilhas, a subvenção prevista será de até € 84.000.

Segundo a Forbes, a ilha de Arranmore, localizada ao largo da costa do condado de Donegal, ao longo da Rota do Atlântico Selvagem, é um do destinos do programa irlandês; a Ilha de Claire, conhecida por praias de areia e trilhas. A Ilha de Bere e as Ilhas Aran também devem ser exploradas.

