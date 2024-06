Irlanda e República Tcheca votam para Parlamento Europeu

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 07/06/2024 - 9:01 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 7 JUN (ANSA) – O segundo dia das eleições ao Parlamento Europeu será marcado nesta sexta-feira (7) pelo comparecimento dos eleitores da Irlanda e da República Tcheca às urnas.

Em território irlandês, o primeiro-ministro da nação, Simon Harris, votou em Dublin e passará por diversos pontos da capital para influenciar outros cidadãos a comparecer aos pontos de votação.

A política migratória dominou o debate entre os irlandeses, já que o país tem um alto número de solicitantes de asilo. A questão tomou uma proporção maior depois da chegada de centenas de migrantes ilegais, que se instalaram em tendas no centro de Dublin.

Já em solo tcheco, as pesquisas publicadas pela imprensa local indicam uma grande falta de entusiasmo com o pleito para renovar as autoridades da UE.

Em todo caso, as eleições continuarão no país até amanhã (8), mesma data em que a votação começará na Itália, Letônia, Malta e Eslováquia. No domingo (9), a bola passará para os demais Estados-membros do bloco europeu.

De acordo com a Ipsos, o comparecimento às urnas na Holanda para as eleições foi de 44%, um percentual superior ao do pleito de 2019, quando pouco menos de 42% dos eleitores votaram.

(ANSA).