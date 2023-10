Irlanda aumenta imposto sobre bancos em esforço para ampliar receitas

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/10/2023 - 19:09 Compartilhe

A Irlanda anunciou nesta terça-feira, 10, o aumento de imposto incidente sobre bancos. É mais um país europeu a aplicar tributos sobre o setor financeiro em um esforço para ampliar receitas, após ações semelhantes de Itália e Holanda.

No orçamento anual divulgado hoje, o ministério das Finanças irlandês informou que a taxa será cobrada das instituições bancárias que receberam apoio financeiro do governo: AIB, EBS, Bank of Ireland e PTSB. A estimativa é de que a medida gere um ganho de até 200 milhões de euros ao Estado.

O anúncio coloca a Irlanda na lista das economias europeias que decidiram taxar os bancos, que registraram forte avanço nos lucros em meio à escalada dos juros na região. Em agosto, o mercado recebeu com apreensão uma proposta semelhante da Itália, que foi alvo de crítica do Banco Central Europeu (BCE).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias