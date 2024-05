Irlanda afirma que reconhecerá Estado palestino antes do final do mês

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 15/05/2024 - 8:51 Para compartilhar:

A Irlanda “certamente” reconhecerá o Estado palestino antes do final de maio, disse o ministro das Relações Exteriores, Micheal Martin, nesta quarta-feira, sem indicar uma data precisa.

“Reconheceremos o Estado da Palestina antes do final do mês”, disse Micheal Martin, que também é vice-primeiro-ministro da Irlanda, à rádio Newstalk.

Em março, os líderes da Espanha, Irlanda, Eslovênia e Malta afirmaram em uma declaração conjunta que estavam dispostos a reconhecer um Estado palestino.

Na semana passada, Josep Borrell, chefe de política externa da União Europeia (UE), disse que Espanha, Irlanda e Eslovênia planejavam reconhecer o Estado palestino em 21 de maio, e que outros países poderiam seguir o exemplo.

A Irlanda indicou há tempos que, a princípio, não tem objeções em reconhecer formalmente o Estado palestino se isso contribuir para o processo de paz no Oriente Médio.

“A data exata (do reconhecimento do Estado palestino) não está certa porque ainda estamos em negociações com alguns países”, disse Micheal Martin. “Será definido nos próximos dias, mas certamente será antes de fim de mês”, afirmou.

Em 7 de outubro, ataques de comandos do Hamas no sul de Israel mataram mais de 1.170 pessoas, em sua maioria civis.

Mais de 250 pessoas foram sequestradas e 128 permanecem cativas em Gaza, incluindo 36 consideradas mortas, segundo o Exército israelense.

Em resposta, o Exército israelense lançou bombardeios, seguidos de uma ofensiva terrestre, causando mais de 35.000 mortes, em sua maioria de civis, segundo o Ministério da Saúde do Hamas.

