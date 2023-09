Irina Shayk ‘abusa’ da transparência e deixa seios à mostra em cliques ousados

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 31/08/2023 - 21:48 Compartilhe

A modelo Irina Shayk, 37 anos, abriu seu álbum de viagem à Itália, que realizou recentemente, e compartilhou com seus fãs no Instagram, nesta quinta-feira (31), cliques para lá de sensuais.

Nos registros, a russa surge com vestido totalmente transparente, deixando os seios e peça íntima à mostra.

As imagens são uma parte dos registros que a modelo fez das férias com o ex, o ator americano Bradley Cooper, e a filha deles, Lea de Seine, de seis anos de idade.

Em um dos cliques do carrossel publicado no Feed, a modelo surge em preto e branco, mostrando suas curvas perfeitas.

O relacionamento com o ator teve início em 2015. Dois anos depois, nasceu a filha do então casal, que ficou junto até 2019. Antes de se relacionar com o ator, Irina Shayk teve um romance com o ex do jogador de futebol português Cristiano Ronaldo.

Atualmente, a modelo russa vive affair com Tom Brady, ex-marido da brasileira Gisele Bündchen.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por irina shayk (@irinashayk)

