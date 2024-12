Irga: plantio de arroz no Rio Grande do Sul atinge 97,47% da área prevista

São Paulo, 27/12 – Os produtores de arroz do Rio Grande do Sul semearam 97,47% da área estimada para a safra 2024/25, de acordo com o Instituto Rio-Grandense do Arroz (Irga). Foram plantados 924.443 hectares, dos 948.356 hectares projetados, com avanço de 0,34% em relação ao levantamento anterior.

Três regionais já concluíram o plantio: campanha, planície costeira externa e fronteira oeste atingiram 100% das áreas previstas. Na zona sul, foram semeados 165.592 hectares, o que representa 99,76% da área estimada de 165.986 hectares. Já a planície costeira interna alcançou 99,36% da área, com 142.908 hectares plantados dos 143.825 projetados.

A região central, mais afetada por enchentes e chuvas frequentes no inverno, registra maior atraso, com 82,02% da área plantada (103.258 hectares dos 125.860 projetados). As chuvas dificultaram a recuperação de áreas atingidas, segundo o relatório do Irga.

O levantamento semanal sobre a semeadura é realizado pela Divisão de Assistência Técnica e Extensão Rural (Dater) do Irga, com dados apurados junto aos produtores pelos núcleos da autarquia no interior do estado.