Irene Schouten bate recorde olímpico e conquista medalha de ouro na patinação de velocidade Holandesa decidiu a prova de 3000m de patinação de velocidade na última bateria; Pódio foi completado com a italiana Francesca Lollobrigida e a canadense Isabelle Weidmann

A medalha de ouro nos 3000m de patinação de velocidade foi para Irene Schouten. A holandesa confirmou o favoritismo e conquistou o ouro na última bateria da prova. Além do primeiro lugar, a atleta bateu o recorde olímpico da modalidade, com um tempo de 3min56s93.

> Primeira medalha das Olimpíadas de Inverno! Therese Johaug vence prova no esqui cross-country feminino



A prova foi decidida nas últimas baterias. As três atletas que ocuparam o pódio foram as últimas a competir na final da modalidade. A vencedora Irene Schouten competiu ao lado de Francesca Lollobrigida, que fez um tempo de 3min58s06 e ficou com a medalha de prata. Enquanto Isabelle Weidmann, que ficou com o bronze, competiu na penúltima rodada e fez um tempo de 3min58s64.

A zebra da prova foi a ausência de Martina Sablikova no pódio. A tcheca tricampeã olímpica e dona de 10 medalhas de ouro em mundiais acabou saindo do pódio na última bateria, terminando na quarta colocação, com um tempo de 4min00s34.

Pódio da prova de 3000m de Patinação de velocidade:



1º – Irene Schouten: 3min56s93

2º – Francesca Lollobrigida: 3min58s06

3º – Isabelle Weidmann: 3min58s64

E MAIS:

Saiba mais