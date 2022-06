Ireland Baldwin fala sobre estupro na adolescência e aborto realizado

Ireland Baldwin fez um desabafo em seu TikTok. A modelo contou que em sua adolescência foi estuprada enquanto estava “completamente inconsciente”, e que na situação acabou engravidando. A filha de Alec Baldwin e Kim Basinger, decidiu revelar a sua história para debater sobre a recente decisão de revogar a lei Roe V. Wade sobre a proteção das das mulheres que realizam aborto nos Estados Unidos.

A loira falou sobre a experiência traumática que guardou por anos apenas para si e que desencadeou em uma espiral descendente em uso demasiado de bebidas, automedicação e drogas ilícitas.





“Só agora estou compartilhando minha história porque quero que outras mulheres se sintam apoiadas e amadas, quer elas queiram compartilhar sua própria história ou não. Não estou aqui para contar essa história hoje, mas fui estuprada quando era adolescente e estava completamente inconsciente quando aconteceu, e isso mudou o curso do resto da minha vida. Eu nunca contei a ninguém na época, guardei por anos. A única pessoa que sabia era uma enfermeira que cuidou de mim logo depois. E eu nem contei pro meu namorado na época. Nem para os meus pais. Ninguém”, começou ela.

Ireland explicou como tentou lidar com a dor do que passou “Bebi muito mais, festejei muito mais, me automediquei. Eu estava em outros relacionamentos e amizades abusivos e tóxicos. Eu praticamente fiz tudo o que pude para me distrair. Ver tantas outras mulheres corajosas compartilhando suas histórias me fez pensar como minha vida teria sido se eu tivesse engravidado e se eu tivesse que criar um bebê durante tudo o que estava passando na época. Lembre-se, eu tenho recursos médicos, dinheiro e apoio que muitas mulheres não têm acesso. Teria sido simplesmente traumatizante e impossível”, desabafou.

A modelo ainda admitiu que posteriormente, durante um relacionamento, ela chegou a fazer um aborto. “Avance para outro ponto da minha vida quando eu tive um namorado e fiquei grávida. Naquele momento, eu diria que estávamos muito infelizes juntos. E ele deixou claro que nunca ia querer filhos ou casamento. Ele mal queria estar em um relacionamento sério. Escolhi fazer um aborto porque sei exatamente como é nascer entre duas pessoas que se odiavam. Eu poderia ter tido aquele bebê e colocado aquele bebê para adoção? Pode ser. Talvez não. Mas escolher criar um bebê sem minha própria segurança financeira, sem um parceiro amoroso e solidário, não funcionaria para mim. Eu me escolhi, e me escolheria novamente. A vida é sua, a escolha é sua”, disse;