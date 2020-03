IRB recompra mais de 7 milhões de ações ON entre os dias 19 e 21 de fevereiro

Documento que detalha a movimentação de valores mobiliários pela própria companhia mostra que o IRB Brasil Re recomprou mais de 7 milhões de ações ON entre os dias 19 e 21 de fevereiro. No total, foram R$ 246,4 milhões em recompras realizadas nos três pregões. A maior parte no dia 21, quando as recompras totalizaram R$ 130,5 milhões.

No período, as ações do IRB tiveram queda superior a 11%. O papel saiu de R$ 36,67 no dia 19 para R$ 32,52 no dia 21. O programa de recompra foi aprovado no mesmo dia 19 de fevereiro pelo conselho, um dia depois que a companhia divulgou seus resultados do quarto trimestre do ano passado, e em meio às notícias sobre os questionamentos feitos pela gestora Squadra sobre a recorrência dos resultados do IRB.