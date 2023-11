IRB Re sai de prejuízo para lucro líquido de R$ 47,7 milhões no 3º tri

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/11/2023 - 9:00 Para compartilhar:

O IRB Re registrou lucro líquido de R$ 47,7 milhões no terceiro trimestre de 2023, frente a um prejuízo líquido de R$ 298,7 milhões no mesmo intervalo de 2022, conforme divulgação realizada no período da noite da quinta-feira, 9. Considerando o acumulado dos nove meses de 2023, o IRB Re registra lucro líquido de R$ 76,4 milhões, ante prejuízo de R$ 591,6 milhões no mesmo período de 2022.

No terceiro trimestre, a companhia teve resultado de underwriting positivo em R$ 10,8 milhões, comparado a um resultado negativo de R$ 539,3 milhões no mesmo período de 2022.

Segundo a empresa, isso foi fruto da “estratégia de revisão da carteira, pulverização de riscos e concentração de negócios no Brasil e na América Latina”.

A companhia afirma que isso também se reflete na queda do índice de sinistralidade, que, no terceiro trimestre, ficou em 74%, registrando queda de 42,8 pontos na comparação com o mesmo período de 2022, quando foi de 116,8%. No acumulado dos nove meses de 2023, o índice foi de 75,2%, comparado a 108,3% do período de janeiro a setembro de 2022.

O prêmio emitido pelo IRB também caiu na comparação anualizada. O recuo foi de 18,4%, de R$ 2,412 bilhões no terceiro trimestre do ano passado para R$ 1,967 bilhão em 2023.

