IRB Re é uma das grandes apostas para 2025, com melhoria de resultados, afirma BTG

O BTG Pactual afirma que a ação do IRB Re é uma das grandes apostas do banco para 2025. Na visão da casa, o papel está barato diante da perspectiva de crescimento do lucro, que, caso confirmado, permitirá a volta do pagamento de dividendos.

“Esperamos que o resultado de subscrição continue melhorando em 2020, o que combinado a uma Selic mais alta significa que a ação negocia a um múltiplo muito baixo de 5,5 vezes o lucro estimado, com base em estimativas conservadoras”, afirma a equipe liderada por Eduardo Rosman.

Na frente operacional, o BTG destaca que o IRB teve um ano positivo em 2024, com melhoria de resultados mesmo com as enchentes no Rio Grande do Sul, que impactaram os mercados de seguros e resseguros. Ainda assim, as ações do ressegurador acumulam queda de 15% neste ano, no sentido contrário às de seguradoras.

“O IRB continua a priorizar rentabilidade ao invés de crescimento, assegurando renovações de contratos a preços decentes”, diz o banco.

Do lado financeiro, os analistas afirmam que boa parte dos R$ 8,5 bilhões em ativos regulatórios do balanço do IRB devem se beneficiar da alta da Selic, diante de uma rentabilidade maior. Essa lógica não se aplica s 35% dos ativos sob gestão, aplicados no exterior.

Somente a alta da Selic pode levar a um resultado financeiro de mais de R$ 800 milhões para o ressegurador no ano que vem. Parte desse ganho seria compensada pelo custo financeiro de debêntures da companhia, que pagam IPCA +6,5% aos investidores.