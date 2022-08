IRB fará oferta primária de ações com esforços restritos com valor de R$ 1,2 bi

Estadão Conteúdo 25/08/2022 - 8:18 Compartilhe

O IRB Brasil Resseguros informou que fará uma oferta pública primária de ações com esforços restritos de colocação de 597.014.925 novos papéis, que ao preço da cotação de ontem, devem movimentar em torno de R$ 1,2 bilhão, sem considerar lotes extras.

Até a data de conclusão do Procedimento de Bookbuilding, previsto para ocorrer em 1º de setembro, a quantidade de ações inicialmente ofertada poderá ser acrescida em até 200% do total de Ações inicialmente ofertadas na Oferta Restrita, ou seja, em até 1.194.029.850 novas Ações.

A coordenação ficará a cargo do Banco Bradesco BBI (Coordenador Líder), Banco Itaú BBA e do Banco Santander (Brasil), na qualidade de coordenador adicional. Os Coordenadores da Oferta realizarão a distribuição das Ações (considerando as Ações Adicionais), em regime de garantia firme de liquidação.

Em caso de exercício da Garantia Firme de Liquidação, os Coordenadores da Oferta poderão, caso tenham interesse, vender tais Ações (considerando as Ações Adicionais) antes do prazo de seis meses contados a partir do início do Procedimento de Bookbuilding; ou da data do envio do comunicado de encerramento da Oferta Restrita.

Não será admitida a distribuição parcial no âmbito da Oferta Restrita. Assim, caso não exista demanda para a subscrição da totalidade das ações inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações Adicionais) até a data da conclusão do Procedimento de Bookbuilding, a Oferta Restrita será cancelada.

A cotação de fechamento das ações de emissão da companhia na B3 em 24 de agosto de 2022 foi de R$ 2,01 por ação ordinária de emissão, valor este meramente indicativo do Preço por Ação. Dessa forma, o montante total da Oferta Restrita, com base neste preço por Ação indicativo, seria de R$ 1.199.999.999,25. A emissão de Ações Adicionais poderá ocorrer caso haja excesso de demanda a um preço por ação inferior ao Preço por Ação indicado, mas sempre de maneira que o aumento de capital social observe o limite de R$ 1,2 bilhão.

Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa informa que pretende utilizar os recursos líquidos provenientes da Oferta Restrita prioritariamente para regularização dos indicadores regulatórios estabelecidos pela Susep. Após a referida regularização, caso haja recursos excedentes, a companhia pretende alocá-los para fins corporativos gerais, notadamente, crescimento orgânico frente a oportunidades de negócios existentes e para pagamento de passivos contingentes, incluindo aqueles que podem surgir de acordos com as autoridades norte-americanas.