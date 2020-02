IRB confirma renúncia de Ivan Monteiro à presidência do conselho de administração

Conforme antecipou a Coluna do Broadcast mais cedo, o IRB Brasil Re confirmou o pedido de renúncia de Ivan Monteiro ao cargo de presidente do conselho de administração do ressegurador. A companhia afirma que recebeu o pedido nesta sexta, após o fechamento do mercado.

No comunicado, o IRB agradece Monteiro por sua dedicação enquanto presidente do conselho, mas não informa o motivo da saída. Segundo informou a Coluna, o motivo seria desconforto com a administração da companhia: ele não teria tido apoio para realizar mudanças propostas.