IRB confirma preço da ação em R$ 1,00 em oferta pública de R$ 1,2 bilhão

O IRB confirmou a definição do preço da ação no âmbito da oferta pública em R$ 1,00, conforme antecipou na quinta-feira, 1º de setembro, o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. Houve um desconto de 50% em relação aos R$ 2,01 que estava quando a operação foi anunciada e de 28,5% ante o fechamento da quinta, de R$ 1,40. A operação levantou R$ 1,2 bilhão, com a venda de 1,2 bilhão de ações.

Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o ressegurador informa que em razão do aumento do capital social no âmbito da Oferta Restrita, o novo capital social passou a ser de R$ 5.453.080.000,00, dividido em 2.467.890.331 ações ordinárias e uma ação preferencial de classe especial de titularidade da União (golden share), todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.

As ações emitidas no âmbito da Oferta Restrita passarão a ser negociadas na B3 a partir de 5 de setembro, sendo que a liquidação física e financeira das ações ocorrerá no dia 6.

A operação teve coordenação do Banco Bradesco BBI (Coordenador Líder), do Banco Itaú BBA e do Banco Santander Brasil, na qualidade de coordenador adicional.

A quantidade de ações inicialmente ofertada foi acrescida em 101% do total inicialmente ofertado, ou seja, em 602.985.075 novas ações nas mesmas condições e pelo mesmo preço das ações inicialmente ofertadas, destinadas a atender um excesso de demanda.

A companhia pretende utilizar os recursos líquidos provenientes da oferta restrita prioritariamente para regularização dos indicadores regulatórios estabelecidos pela Susep.

Após a referida regularização, caso haja recursos excedentes, o ressegurador pretende alocá-los para fins corporativos gerais, notadamente, crescimento orgânico da companhia frente a oportunidades de negócios existentes e para pagamento de passivos contingentes, incluindo aqueles que podem surgir de acordos com as autoridades norte-americanas.

Os acionistas que optaram por não participar da oferta ou exercerem seu Direito de Prioridade subscrevendo quantidade de Ações inferior ao seu Limite de Subscrição Prioritária sofrerão diluição imediata de seu investimento.