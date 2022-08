IRB Brasil RE desaba com receios sobre potencial oferta de ações

reuters 15/08/2022 - 10:36 Compartilhe

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) – As ações do IRB Brasil RE desabavam nesta segunda-feira na bolsa paulista, em meio a preocupações sobre as eventuais condições de uma potencial oferta de ações que a resseguradora afirmou que avalia para captar recursos.

Às 10:29, os papéis despencavam 8,23%, a 2,12 reais, pior desempenho do Ibovespa, que cedia 1,39%. Logo após a abertura, a ação chegou a despencar quase 15%, a 1,97 real.

O IRB reporta balanço trimestral nesta segunda-feira, após o fechamento do mercado. Em abril e maio, a companhia teve prejuízo que alimentou preocupações sobre a necessidade de um aumento de capital pela empresa.

O blog Brazil Journal, citando fontes, publicou no final da sexta-feira que uma oferta de ações para a empresa evitar ficar abaixo das exigências mínimas de capital da reguladora do setor poderia sair a 1 real por papel.

Nesta segunda, o IRB disse que estuda realizar uma captação de recursos “em princípio” por meio de uma oferta pública primária de ações, mas que até o momento não definiu ou aprovou a sua efetiva realização ou seus termos.

Analistas da Genial avaliam que, por mais um trimestre, “o IRB deve continuar derrapando no resultado”.

Eles destacaram que, apesar das razões para o trimestre ruim serem majoritariamente temporárias, os subsequentes prejuízos vêm gerando um consumo de capital que poderá demandar um novo aumento, cenário que os analistas da Genial avaliam como cada vez provável.

“O curto prazo turbulento com provável aumento de capital justifica mantermos a recomendação de “vender”, com preço-alvo de 2,1 reais.

Em recente entrevista à Reuters, um dos maiores investidores de ações no Brasil, Luiz Barsi, defendeu sua posição no IRB, afirmando que a empresa está recuperada, mas precisa de um impulso, que será via aumento de capital.

“É como uma locomotiva, está no trilho, mas não anda, precisa de combustível e o combustível é a capitalização”, disse. A sua filha mais nova, Louise, foi eleita recentemente para integrar o comitê de auditoria da resseguradora.