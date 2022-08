IRB Brasil prevê corrigir insuficiência de capital até outubro

reuters 16/08/2022 - 12:34 Compartilhe

SÃO PAULO (Reuters) – O IRB Brasil RE planeja concluir seu plano para corrigir uma insuficiência de capital até 31 de outubro, disseram executivos da resseguradora nesta terça-feira.

O plano, enviado para a Superintendência de Seguros Privados (Susep), que regula o setor, veio no mesmo dia em que a companhia reportou prejuízo líquido de 373 milhões de reais no segundo trimestre, na esteira das perdas ligadas à quebras de safra no sul do país.

Com isso o IRB, que já vem tentando se recuperar de uma longa crise envolvendo fraudes anos atrás, tomou um novo golpe e ficou com insuficiência de patrimônio líquido de 614 milhões de reais.

Segundo o presidente-executivo do IRB Brasil, Raphael de Carvalho, a empresa já tinha uma aprovação prévia para um aumento de capital de até 1,2 bilhão de reais.

O montante do reforço de capital, que pode envolver uma oferta primária de ações — como anunciado na véspera — e venda de imóveis detidos pela companhia, ainda não foi definido. De acordo com o balanço mais recente, a companhia tinha no fim de junho 91 milhões de reais em imóveis destinados à renda.

Carvalho, que chamou a quebra de safra no sul como “evento catastrófico”, disse que as relações com clientes têm se mantido, apesar com o desenquadramento de capital da companhia.

Às 12:11, a ação do IRB Brasil mostrava estabilidade, em linha com o Ibovespa. No acumulado do ano, a companhia perdeu cerca de metade do valor de mercado.

(Por Aluísio Alves)