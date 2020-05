O IRB-Brasil Resseguros informou nesta segunda-feira, 18, que Thaís Ricarte Peters renunciou, no último dia 15, ao cargo de suplente de membro do conselho de administração da instituição. Em 25 de março, Thaís assinou, como presidente em exercício do conselho de administração, um edital de cancelamento da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, que seria realizada em 30 de março.