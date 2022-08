IRB anuncia venda de edifício no Rio de Janeiro por R$ 85,3 milhões

Estadão Conteúdo 30/08/2022 - 10:12 Compartilhe

O IRB-Brasil Resseguros informou que celebrou na segunda-feira, 29, com o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Rio de Janeiro (Sebrae/RJ), escritura pública definitiva de venda e compra do edifício onde atualmente se localiza a sede da companhia, no Rio de Janeiro, pelo valor total de R$ 85,3 milhões, quitados integralmente.

Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o IRB afirma que fez acordo com o Sebrae/RJ para ocupar o edifício, de forma conjunta, até o final deste ano.

O ressegurador diz estar avaliando possíveis imóveis e endereços para a instalação de sua nova sede no Rio de Janeiro.

A conclusão do processo de alienação do imóvel, segundo o IRB, está inserida na estratégia de otimização da estrutura de capital da empresa, na contínua melhoria de suas despesas administrativas e operacionais, bem como na adequação de seus escritórios ao atual modelo de trabalho híbrido.