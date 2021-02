IRB afirma desconhecer qualquer iniciativa para mudança na presidência

Em resposta a questionamento enviado pela Comissão de Valores Mobiliário, o IRB Brasil Re afirma que desconhece qualquer iniciativa para mudança no posto de diretor presidente do ressegurador. O questionamento foi motivado por informação dada pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, na última sexta-feira, 5, que trata da intenção de Bradesco e Itaú Unibanco, sócios no IRB, de procurar um novo presidente.

Em sua resposta, o IRB lembra que a competência para a substituição do diretor presidente é exclusiva do conselho de administração, e que até a presente data não há iniciativa neste sentido.

Veja também