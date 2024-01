Iraque vence favorito Japão e avança às oitavas da Copa da Ásia

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 19/01/2024 - 16:44 Para compartilhar:

Com dois gols de cabeça do atacante Aymen Hussein no primeiro tempo, o Iraque derrotou o Japão por 2 a 1, nesta sexta-feira (19), e garantiu presença nas oitavas de final da Copa da Ásia, no Catar.

Essa foi a primeira derrota dos ‘Samurai Azuis’ japoneses na fase de grupos do torneio continental asiático, o que pode levá-los a um eventual confronto difícil nas oitavas, contra a Coreia do Sul.

O Japão (que é atualmente o 17º no ranking da Fifa) deixou tudo indefinido até o fim com o gol do jogador do Liverpool, Wataru Endo, já nos acréscimos. Mas a reação parou por aí.

O Iraque (63º no ranking da Fifa), que derrotou a Indonésia em sua estreia no torneio, soma seis pontos em duas rodadas e vai enfrentar o Vietnã na quarta-feira, em sua última partida no Grupo D.

Já os japoneses, com quatro títulos da Copa da Ásia na história da competição, somam três pontos após derrotar o Vietnã na primeira partida da fase de grupos e vão disputar a vaga nas oitavas de final contra a Indonésia, também na quarta-feira.

