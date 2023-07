Iraque suspende licença da empresa sueca Ericsson

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 20/07/2023 - 11:01 Compartilhe

BAGDÁ, 20 JUL (ANSA) – O Iraque suspendeu a licença da gigante sueca de telecomunicações Ericsson por conta da autorização para um protesto em Estocolmo no qual deve ser queimado um exemplar do Alcorão, livro sagrado do Islã.

“O presidente da autoridade para imprensa e telecomunicações, Ali Al-Mouayad, suspendeu a licença da empresa sueca Ericsson em território iraquiano”, diz um comunicado publicado pela agência de notícias estatal INA.

Segundo a nota, a decisão se justifica pela autorização da Suécia para a “queima do Alcorão e da bandeira iraquiana”.

(ANSA).

