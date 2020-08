Iraque planeja cortar produção de petróleo em mais 400 mil bpd em agosto

O Iraque planeja fazer um corte adicional de cerca de 400 mil barris por dia (bpd) em sua produção de petróleo ao longo de agosto, de forma a compensar sua falha em cumprir o acordo de restrição da oferta implementado pela Opep+ nos últimos meses, segundo comunicado do Ministério de Petróleo do país.

Com o esforço extra, o Iraque disse que pretende cumprir integralmente o acordo da Opep+, que vem reduzindo sua produção numa tentativa de sustentar as cotações internacionais do petróleo em meio à pandemia de coronavírus.

A Opep+ reúne a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e dez aliados, incluindo a Rússia.

