Iranianos e israelenses são proibidos de entrar na Síria

Cidadãos do Irã e de Israel estão proibidos de entrar na Síria, que tem um novo governo, após a queda de Bashar al Assad, informou à AFP uma fonte aeroportuária.

Os voos internacionais foram retomados no último dia 7 no aeroporto principal de Damasco, quase um mês depois que uma coalizão dominada por islamitas derrubou Assad. Apenas algumas companhias aéreas retomaram ou anunciaram que vão retomar seus voos para a Síria.

Uma fonte aeroportuária em Damasco disse à AFP que autoridades do aeroporto pediram às companhias aéreas que não autorizem o embarque de israelenses nem de iranianos para a Síria.

A entrada de israelenses no país está proibida há tempos, uma vez que Síria e Israel estão tecnicamente em guerra e não têm relações diplomáticas. Já a relação entre a Síria e o Irã está em suspenso desde a saída de Assad, que se manteve no poder com o apoio militar de Teerã.

A Qatar Airlines foi a primeira companhia aérea internacional a anunciar a retomada dos voos para Damasco. A Turkish Airlines vai retomá-los no próximo dia 23, depois de mais de dez anos.

