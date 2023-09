Iraniano é banido do esporte por aperto de mão em atleta de Israel em Campeonato Mundial

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/09/2023 - 22:57 Compartilhe

Um cumprimento no pódio após a premiação do Campeonato Mundial Masters de halterofilismo, disputado em Wieliczka, na Polônia, foi o motivo de um “banimento pela vida”. O iraniano Mostafa Rajai recebeu a punição da entidade máxima de seu país na modalidade após apertar a mão de Maksim Svirsky, de Israel, no pódio da competição.

De acordo com o comunicado da Federação Iraniana de Halterofilismo, a ação de Mostafa Rajai vai contra “os ideais sagrados da República Islâmica”. Com a decisão, o atleta perde o direito de entrar em qualquer complexo esportivo no Irã até o fim de sua vida. Vale lembrar que as questões religiosas do país fazem com que as autoridades iranianas impeçam os atletas de ter qualquer tipo de contato com israelitas em competições esportivas.

A atitude de Mostafa Rajai não causou apenas punição para o atleta. De acordo com a agência de notícias internacionais Irna, o chefe de delegação do Irã na competição, Hamid Salehinia, foi demitido de sua função porque “cruzou as linhas vermelhas da república islâmica”, segundo comunicado da federação da modalidade.

A ordem para os iranianos não terem nenhum tipo de contato com atletas israelitas começou em 2021. No ano em questão, o aiatolá Ali Khamenei, líder supremo do Irã, exigiu que todos os atletas do país não tivessem nenhum tipo de contato com competidores de Israel.

Deste modo, atletas do Irã tiveram diversas vezes que comunicar lesões sem explicação ou abrir mão de competir para que a exigência fosse respeitada. Competidores iranianos que desrespeitaram a regra em algum momento desde então acabaram desertando para outro país por medo e insegurança.

