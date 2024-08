Iraniana é baleada pela polícia por supostamente dirigir sem véu

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 14/08/2024 - 16:01 Para compartilhar:

ROMA, 14 AGO (ANSA) – A polícia iraniana teria baleado e deixado uma mulher paralisada após ela ter supostamente violado as rígidas regras sobre o uso do hijab no país, enquanto dirigia seu carro.

Segundo o “The Guardian”, citando grupos e fontes de direitos humanos do Irã, Arezzo Badri, mãe de dois filhos, estava voltando para casa na cidade de Noor, no norte do país, em 22 de julho, quando a polícia tentou detê-la depois que seu carro foi denunciado.

Na ocasião, a motorista não obedeceu à ordem de parada, o que levou os policiais a atirarem. De acordo com uma ONG, Badri pode ter sido vista ou filmada dirigindo sem hijab nos dias anteriores e um aviso foi emitido em sua placa. No entanto, não está claro se ela usava ou não o lenço na hora da operação.

Conforme relatado por uma fonte ouvida pela BBC, o agente atirou primeiro no pneu do carro antes de balear diretamente a mulher, que teve o pulmão perfurado e a medula espinhal danificada gravemente.

O episódio é registrado após a polícia iraniana anunciar uma repressão às mulheres que desafiam o código de vestimenta obrigatório em toda a nação. As novas medidas incluem o uso de câmeras de segurança para identificar motoristas que não cobrem a cabeça e o confisco de veículos que transportam passageiras com o cabelo descoberto.

As restrições foram impostas após um prolongado clamor público sobre a legislação iraniana depois da morte de Mahsa Amini em 2022, após a jovem ter sido detida pela polícia moral do Irã por supostamente usar o véu islâmico “de forma indevida”. (ANSA).