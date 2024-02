Irã utilizou bancos Lloyds e Santander para escapar das sanções, diz Financial Times

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 05/02/2024 - 12:22 Para compartilhar:

O Irã utilizou o banco britânico Lloyds e a filial do espanhol Santander no Reino Unido para movimentar fundos e escapar das sanções americanas, informou o jornal econômico Financial Times (FT) nesta segunda-feira (5).

Os dois bancos teriam permitido a abertura de contas de empresas de fachada com sede no Reino Unido, que na verdade pertenciam a uma empresa petroquímica controlada pelo Irã, alvo de sanções americanas desde 2018, segundo noticiou o Financial Times, com base em documentos consultados pelo jornal.

Esta empresa faz parte de uma “rede à qual os Estados Unidos acusa de arrecadar milhões de dólares para os Guardiões da Revolução iraniana e de trabalhar para agências de inteligência russas que arrecadam dinheiro para milícias próximas ao Irã”, assegura o Financial Times.

Um porta-voz do Santander Reino Unido, contatado pela AFP, garantiu que o banco “não cometeu nenhuma violação às sanções americanas, segundo nossa investigação”.

“Contamos com políticas e procedimentos para garantir que respeitamos as demandas relacionadas às sanções e continuaremos colaborando com as autoridades do Reino Unido e Estados Unidos”, afirmou.

Um porta-voz do Lloyds, também contatado pela AFP, declarou que as atividades do banco britânico “são conduzidas de forma que respeitem a lei sobre as sanções”.

O porta-voz do banco britânico acrescentou que não poderia falar sobre clientes individuais e, “devido a restrições legais, sobre informação relativa a atividades suspeitas transmitidas às autoridades”.

Uma fonte próxima ao Lloyds assegurou que o cliente mencionado pelo FT não está sujeito a sanções britânicas ou americanas.

ved/psr/pc/jc/yr

Lloyds Banking Group

BANCO SANTANDER

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias