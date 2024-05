Irã se despede de presidente Raisi com enterro em sua cidade natal

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 23/05/2024 - 10:29 Para compartilhar:

Dezenas de milhares de pessoas se reuniram nas ruas de Mashhad, no noroeste do Irã, nesta quinta-feira (23), para homenagear o presidente Ebrahim Raisi antes de seu funeral em sua cidade natal, cinco dias depois que ele foi encontrado morto após um acidente de helicóptero.

A cerimônia encerrará três dias de funerais lotados, em linha com a tradição de grandes eventos no Irã desde a revolução islâmica de 1979.

No poder desde 2021, Raisi morreu aos 63 anos de idade quando o helicóptero que o transportava para a cidade de Tabriz, no noroeste do país, caiu depois de inaugurar com seu contraparte azerbaijano, Ilham Aliyev, uma represa na fronteira entre os dois países.

O acidente matou todos os oito ocupantes da aeronave, incluindo o ministro das Relações Exteriores do Irã, Hossein Amir Abdollahian, que foi enterrado ao sul de Teerã nesta quinta-feira.

Em Mashhad, homens e mulheres, a maioria deles usando chadors, e crianças desfilaram pela avenida que leva ao mausoléu do Imã Reza, o principal santuário xiita do país.

A maioria carregava fotos do falecido e flores brancas, uma visão comum em funerais no Irã.

Todos acompanharam o caixão, que foi transportado em um caminhão com as palavras “Eu vim, ó rei, me dê refúgio”, um slogan no qual o “rei” se referia ao Imã Reza, o oitavo imã xiita.

Depois que a morte foi anunciada publicamente na segunda-feira, o aiatolá Khamenei declarou cinco dias de luto nacional e nomeou o vice-presidente Mohammad Mokhber como presidente interino até a realização de eleições em 28 de junho.

O cargo de ministro das Relações Exteriores será ocupado por Ali Bagheri, até então vice-chanceler e principal negociador do programa nuclear do Irã.

Até o momento, ninguém declarou publicamente sua intenção de substituir Raisi. O prazo para as indicações será aberto oficialmente em 30 de maio e a campanha eleitoral terá início em 12 de junho.

– Reunião anti-Israel –

Uma enorme multidão lotou o centro de Teerã na quarta-feira para prestar homenagem ao presidente, que foi celebrado como um “mártir” após sua morte.

Uma cerimônia de homenagem foi realizada à tarde, com a presença de líderes de outros países do Oriente Médio, do norte da África e da Ásia, incluindo o presidente da Tunísia, Kais Saied, e o emir do Catar, Tamim ben Hamad al-Thani.

Como um sinal das relações tensas entre Teerã e o Ocidente, nenhum país da UE estava representado entre as cerca de 60 delegações internacionais presentes na capital iraniana.

Em Teerã, na manhã desta quinta-feira, vários embaixadores participaram de uma cerimônia em homenagem a Amir Abdollahian antes de ele ser enterrado no santuário Shah Abdolazim, na cidade de Rey.

À margem das cerimônias, representantes dos grupos do “eixo de resistência” contra Israel se reuniram, informou a televisão estatal Irib. O Irã foi representado pelo general Hossein Salami, comandante da Guarda Revolucionária, e pelo general Esmail Qaani, comandante da Força Qods.

Eles discutiram “a situação política, social e militar em Gaza”, onde Israel está lutando contra o movimento islamista palestino Hamas em uma guerra que começou em 7 de outubro, e “a luta até a vitória completa da resistência palestina com a participação de todos os grupos do eixo de resistência” na região.

