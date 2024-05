Irã se despede de presidente Raisi com enterro em sua cidade natal

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 23/05/2024 - 9:01 Para compartilhar:

O presidente iraniano, Ebrahim Raisi, que morreu domingo em um acidente de helicóptero, será sepultado nesta quinta-feira (23) na cidade sagrada de Mashhad, sua cidade natal, depois de dois dias de funerais que mobilizaram centenas de milhares de pessoas.

O corpo do presidente, que era considerado um possível substituto do guia supremo do país, o aiatolá Ali Khamenei, de 85 anos, repousará no principal mausoléu xiita do nordeste do país, o do imã Reza.

No poder desde 2021, Raisi morreu aos 63 anos, quando o helicóptero que o levava à cidade de Tabriz, no noroeste, caiu após a inauguração de uma barragem na fronteira entre os dois países com o seu homólogo do Azerbaijão, Ilham Aliev.

O acidente provocou a morte dos oito ocupantes da aeronave, incluindo o ministro das Relações Exteriores do Irã, Hossein Amir Abdollahian, que será sepultado no santuário do Xá Abdolazim, na cidade de Rey, a sul de Teerã.

Imagens publicadas pela imprensa iraniana mostraram autoridades municipais de Mashhad preparando a cidade sagrada para o último dia de celebrações fúnebres em homenagem ao falecido presidente.

Retratos gigantes de Raisi, bandeiras pretas e símbolos xiitas foram observadas nas ruas da segunda cidade da República Islâmica.

– Eleições –

Na quarta-feira, uma multidão lotou o centro de Teerã para prestar homenagem ao presidente, celebrado como “mártir” após sua morte.

O dia começou com uma oração conduzida pelo guia supremo, Ali Khamenei, que se prostrou diante dos caixões das oito vítimas do acidente.

À tarde, foi realizada uma cerimônia de homenagem, que contou com a presença de líderes de outros países do Oriente Médio, Norte da África e Ásia, incluindo o presidente tunisiano Kais Saied e o emir do Catar Tamim ben Hamad al Thani.

Prova das tensas relações entre Teerã e o Ocidente, nenhum país da União Europeia estava representado entre as quase 60 delegações internacionais presentes na capital iraniana.

Depois que a morte foi anunciada publicamente na segunda-feira, o aiatolá Khamenei declarou cinco dias de luto nacional e nomeou o vice-presidente Mohammad Mokhber como presidente interino até a realização das eleições em 28 de junho.

O cargo de ministro das Relações Exteriores passou a ser ocupado por Ali Bagheri, até então vice-chanceler e principal negociador do programa nuclear iraniano.

Até o momento, ninguém declarou publicamente a intenção de substituir Raisi.

O prazo para apresentação de candidaturas começa oficialmente no dia 30 de maio e a campanha eleitoral terá início em 12 de junho.

