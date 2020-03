O Irã informou nesta quarta-feira que o novo coronavírus já matou 92 pessoas entre 2.922 casos confirmados em todo o país. Trata-se do maior índice de letalidade fora da China, onde a doença teve origem.

Em todo o Oriente Médio, há 3.140 casos de coronavírus. Dos que foram registrados fora do Irã, a maioria tem ligações com a república islâmica. Fonte: Associated Press.