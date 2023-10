Irã rejeita acusações sobre seu papel na ofensiva do Hamas contra Israel

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 09/10/2023 - 6:36 Compartilhe

“As acusações relacionadas com o papel do Irã” na ofensiva do Hamas contra Israel “se baseiam em motivos políticos”, declarou o porta-voz da diplomacia iraniana nesta segunda-feira (9), afirmando que Teerã não intervém “na tomada de decisões de outras nações, incluindo a Palestina”.

“A resistência da nação palestiniana tem a capacidade, a força e a vontade necessárias para se defender, defender sua nação e tentar recuperar seus direitos perdidos”, disse o porta-voz Nasser Kanani durante uma entrevista coletiva em Teerã.

