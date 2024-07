Irã rechaça acusação de Israel sobre plano de ataque em Paris

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 26/07/2024 - 9:01 Para compartilhar:

ISTAMBUL, 26 JUL (ANSA) – A representação do Irã na Organização das Nações Unidas (ONU) rechaçou as acusações de Israel sobre supostos planos para atacar atletas do país judeu durante as Olimpíadas de Paris, que começam oficialmente nesta sexta-feira (26).

“Atos terroristas não têm espaço nos princípios dos grupos de resistência. Mentiras e enganos não podem transformar os papéis do acusador e do acusado”, disse a missão de Teerã na ONU, segundo a agência oficial Irna.

A declaração chega após o governo de Israel ter alertado a França sobre “uma potencial ameaça representada por grupos próximos ao Irã e outras organizações terroristas que buscam realizar ataques contra membros da delegação e turistas israelenses nas Olimpíadas”.

O país irá aos Jogos Olímpicos com 88 atletas, que terão proteção 24 horas por dia dos serviços de segurança da França e também da Shin Bet, agência israelense de inteligência.

Israel já teve uma delegação atacada nas Olimpíadas de Munique, na Alemanha, em 1972, por um grupo palestino chamado Setembro Negro. O atentado terrorista fez 12 vítimas, incluindo seis treinadores, cinco atletas e um policial, e também terminou com cinco agressores mortos. (ANSA).