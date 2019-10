Irã quer mediar conflito entre turcos e curdos na fronteira da Síria

O Irã está disposto a mediar o conflito entre turcos e curdos na fronteira norte da Síria. O ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros, Mohammad Javad Zarif, ofereceu-se para mediar o diálogo entre as partes.

A proposta de mediação ocorreu no quarto dia de ofensiva e com a comunidade internacional aumentando o tom da preocupação sobre as consequências para toda a região.

Os curdos, agrupados nas forças democráticas da Síria, revelaram que perderam 23 efetivos nas últimas horas, agravando para 45 o número total de baixas desde o início da ofensiva na quarta-feira.

Do lado da Turquia, há uma morte confirmada entre as forças militares.

* Emissora pública de televisão de Portugal