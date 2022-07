Irã promete manter postura “legítima e lógica” em negociações sobre pacto nuclear

DUBAI (Reuters) – O Irã não se afastará de sua posição “legítima e lógica” nas negociações para reavivar um pacto nuclear de 2015, disse nesta quarta-feira o presidente iraniano, Ebrahim Raisi, de acordo com a televisão estatal.

O Irã se recusa a manter conversas diretas com seu arqui-inimigo Estados Unidos, e a última reunião indireta entre eles, no Catar, no mês passado, não conseguiu produzir nenhum avanço.

“Os americanos dizem que o Irã deveria voltar ao pacto nuclear, mas a República Islâmica nunca deixou o acordo e foi Washington que violou o tratado”, acrescentou Raisi.

(Reportagem da Redação em Dubai)