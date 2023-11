Irã pede a países muçulmanos que designem Exército de Israel como ‘grupo terrorista’

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 11/11/2023 - 11:44 Para compartilhar:

O presidente iraniano, Ebrahim Raisi, pediu aos países muçulmanos reunidos neste sábado (11) na Arábia Saudita que designem o Exército israelense como um “grupo terrorista” por sua operação militar na Faixa de Gaza.

Raisi, que se dirigiu aos líderes árabes e muçulmanos presentes em uma cúpula na capital saudita, também pediu aos países muçulmanos que “armem os palestinos”, se “os ataques continuarem” em Gaza.

“O Exército israelense deve ser reconhecido como uma organização terrorista”, declarou o presidente iraniano durante uma reunião de emergência da Liga Árabe e da Organização de Cooperação Islâmica (OCI) sobre a guerra entre Israel e Hamas.

O Irã apoia o Hamas, considerando-o um “movimento de libertação”, enquanto Estados Unidos, Canadá e União Europeia classificam este grupo islamista como uma “organização terrorista”.

“Agora que as organizações internacionais se tornaram inúteis, devemos assumir um papel”, acrescentou Raisi, pedindo aos países muçulmanos que “rompam qualquer relação política e econômica” com Israel, um Estado que o Irã não reconhece.

Ele lançou, ainda, um apelo a “um boicote comercial contra o regime sionista, especialmente no setor de energia”.

O presidente iraniano voltou a acusar os Estados Unidos de serem o “principal parceiro” de Israel “em seus crimes”.

“Os Estados Unidos entraram na guerra diretamente, ao enviarem navios” para o Mediterrâneo Oriental, disse ele.

O sangrento ataque do Hamas em 7 de outubro deixou 1.200 mortos em Israel, segundo as autoridades israelenses. Mais de 11.000 pessoas foram mortas na Faixa de Gaza pela ofensiva de Israel em represália, de acordo com o Ministério da Saúde do governo do Hamas.

Esta é a primeira visita de Raisi à Arábia Saudita desde que ambas as potências regionais anunciaram, em março, o restabelecimento das relações diplomáticas após sete anos de ruptura.

bur-ap/jri/bfi/meb-hgs/an/tt/rpr

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias