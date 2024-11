Irã nega reunião entre embaixador do país na ONU e Musk

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 16/11/2024 - 8:26 Para compartilhar:

O Irã negou “categoricamente” neste sábado qualquer reunião entre seu embaixador na ONU e o empresário americano Elon Musk e expressou “surpresa” com a cobertura da imprensa sobre o assunto.

O jornal New York Times informou que Musk, um aliado próximo do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, se reuniu com o embaixador do Irã na ONU na segunda-feira para “apaziguar as tensões” entre Teerã e seu país.

Segundo o jornal americano, que citou duas fontes iranianas anônimas, a reunião entre o bilionário e o embaixador Amir Saeid Iravani durou mais de uma hora na segunda-feira passada em Nova York.

“O Irã nega categoricamente qualquer reunião desse tipo e expressa sua surpresa com a cobertura da imprensa americana”, informou a agência estatal IRNA, que citou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Esmaeil Baqaei.

Estados Unidos e Irã, que já foram aliados próximos, romperam relações diplomáticas em 1980, pouco depois da Revolução Islâmica que derrubou a dinastia Pahlavi, apoiada por Washington.

Durante seu primeiro mandato (2017-2021), Donald Trump promoveu uma política chamada de “pressão máxima” contra o Irã e restabeleceu fortes sanções a Teerã, medidas mantidas pelo governo de Joe Biden.

Os jornais iranianos, publicados antes do desmentido de Teerã, se mostraram divididos neste sábado sobre a reunião – utilizando expressões como “reunião secreta”, “novo canal diplomático” ou “traição” – e pediram para “não exagerar” a importância do possível encontro.

