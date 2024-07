Irã nega envolvimento em planos para matar Trump

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 17/07/2024 - 9:01 Para compartilhar:

TEERÃ, 17 JUL (ANSA) – O Irã negou envolvimento em complôs para assassinar o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump, atingido por um tiro de raspão na orelha direita durante um comício no último sábado (13).

O posicionamento chega após a imprensa americana divulgar um suposto plano de Teerã para tentar matar o magnata, mas que não teria relação com o ataque do fim de semana.

“Há objetivos políticos malignos por trás de tal afirmações”, disse nesta quarta-feira (17) o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano, Nasser Kanaani, segundo a agência de notícias oficial Irna.

“O Irã nunca esteve e nunca estará envolvido em qualquer ataque armado contra Trump”, acrescentou.

Questionada sobre o assunto, a Casa Branca afirmou que não há elementos que liguem o atentado contra o magnata com países estrangeiros, mas apontou que o Irã deseja “se vingar” do ex-presidente pelo assassinato de Qassem Soleimani, ex-comandante da Guarda Revolucionária e morto em um bombardeio americano no Iraque em 3 de janeiro de 2020.

O Irã, por sua vez, disse estar “determinado a conduzir uma ação judicial” contra Trump por seu papel na morte de Soleimani.

